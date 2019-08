Sanità, governo fa ricorso contro legge veneta

Condividi

Linkedin email

La sanità è uno dei nodi cruciali della trattativa tra la Regione del Veneto e lo Stato per la concessione dell’autonomia differenziata. Nel frattempo, indipendentemente dall’esito della riforma, è diventata un punto di scontro non solo politico, ma giuridico e la Regione Veneto dovrà costituirsi in giudizio davanti alla Corte Costituzionale. Lo riporta Angela Pederiva sul Gazzettino di oggi nell’edizione di Venezia a pagina 11.

Il governo ha infatti presentato ricorso contro il testo regionale di due mesi fa sulle graduatorie. La Regione autorizza enti e servizi sanitari a “pescare” nelle stesse graduatorie fino a tre anni in caso di carenza di personale, invece che indire nuovi bandi, reclutando persone inizialmente rimaste fuori per esaurimento posti. «Oltre che per la copertura dei posti messi a concorso – si legge nel testo -anche per l’assunzione di idonei non vincitori nei limiti del fabbisogno triennale di personale e della relativa dotazione organica». I giuristi del ministero degli Affari regionali però non ritengono giusta questa prassi e sostengono che per «garantire l’imparzialità, e che siano reclutati i migliori tra i candidati risultati», la Regione dovrebbe indire un nuovo bando nel momento del bisogno. Ora la Regione dovrà difendere la sua legge e aspettare il giudizio della Corte. (t.d.b.)

(Ph. Shutterstock)