«Festa CasaPound a Verona, Comune non conceda spazi»

Condividi

Linkedin email

Dal sito nazionale di CasaPound Italia si apprende che da giovedì 5 a domenica 8 settembre si svolgerebbe a Verona la festa nazionale senza però specificare il luogo dove si dovrebbe tenere l’evento. Il consigliere di Verona e Sinistra in Comune, Michele Bertucco, ha chiesto agli uffici comunali se siano giunte richieste in tal senso al Comune di Verona, quale area sia stata individuata ed eventualmente assegnata a Casa Pound, se vi sia patrocinio e se siano previsti contributi da parte del Comune di Verona.

«La notizia – commenta Bertucco – rappresenta un’ulteriore conferma di come il territorio veronese sia diventato una piazza appetibile alla destra più estrema. Per quanto riguarda il capoluogo, Sindaco e giunta non hanno mai fatto nulla di concreto per prendere le distanze da questi movimenti che calpestano non solo la Costituzione ma anche le leggi italiane. Chiediamo dunque a Comune e Provincia di non rendere le istituzioni locali veronesi complici dell’ennesimo sfoggio di orgoglio neofascista e di impedire a questi movimenti qualsiasi forma di agibilità politica sul territorio».