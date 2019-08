Veneto magico: escursioni nell’antro della Strega

Condividi

Le vacanze estive possono essere un’occasione per scoprire in lungo e in largo il nostro Veneto, esplorando magari luoghi non necessariamente lontani, ma meno gettonati rispetto alle mete turistiche più chiacchierate. L’associazione “Lessinia Viva” organizza per questa settimana due escursioni in alta Val d’Illasi, in provincia di Verona.

La prima è venerdì 9 agosto alle 17, una passeggiata con musica e racconti nella faggeta di Campofontana, da Contrada Grisi al rifugio Torla, con l’accompagnamento musicale di Marta Merzari, il violino di Lorella Baldini e la voce narrante di Emanuele Zanfretta. A seguire aperitivo e cena al rifugio Torla. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento posti) alla mail *protected email*

Il secondo evento è sabato 10 alle 16 a Giazza, con l’escursione nell’antro della Strega. Verrà presentato il libro “Nell’antro della strega. 170 testimoni del tempo raccontano le antiche conoscenze delle arti magiche”. Nei luoghi di streghe, fate, orchi, anguane. Breve escursione in Val Fraselle, tra la Sealagankuval e la splendida Baizzelonj

Ore 16.00: Ritrovo a Giazza, alla sorgente della Loke, imbocco di Val Fraselle.

Passeggiata tra luoghi e storie con racconti a cura

di Antonia Stringher

Ore 17.30: L’autore prof. Alessandro Norsa presenta

il libro “Nell’antro della strega”

Ore 19.30 circa: rientro a Giazza

Partecipazione: libera e gratuita con prenotazione

Prenotazione obbligatoria, solo via mail a:

*protected email*

