Gambugliano, niente autorizzazione per il 5G

Matteo Forlin, sindaco di Gambugliano, in provincia di Vicenza, dice no al 5G e diventa il 30esimo paese in Italia che pone il freno alla nuovissima tecnologia che promette, tra le altre cose, internet molto più veloce rispetto a quello di adesso.

Su Facebook il primo cittadino scrive: «Per il principio di precauzione non daremo l’autorizzazione all’installazione della antenne del 5G finché non avremo rassicurazioni sulla non pericolosità di questa tecnologia. La salute dei cittadini prima di tutto». In poche parole, finchè non ci sarà la certezza che non vi sono rischi per la salute dei cittadini non ci sarà alcuna autorizzazione in uno dei Comuni che doveva fare da “cavia” al 5G.