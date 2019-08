Agosto a colori: continua il tour di Holi nelle spiagge venete

Condividi

Il Summer tour dell’Holi, il festival dei colori più grande d’Italia, dopo il successo della tappa di Caorle, nella quale ha ospitato anche la semifinale del famoso “Huawei P Smart 2019 DoubleTap” coi migliori talenti TikTok e Instagram, è pronto a ripartire alla conquista delle spiagge simbolo del divertimento. Per agosto, mese delle ferie per antonomasia, gli event manager hanno programmato quattro date imperdibili sulle più belle spiagge venete, mete della movida. Esplosioni arcobaleniche sabato 10 al Double Flavor Music Festival sulla spiaggia della Madonnina di Caorle, dalle ore 15 fino alle 20 il palco dell’Holi scatenerà tutti i vacanzieri con la sua squadra professionista del divertimento formata da Dj Ms (il dj ufficiale di Nitro), Edoardo Pontecorvi e Bruce Blayne. A ritmare i countdown e scatenare il popolo dei colori anche le voci di Moova di radio Piterpan e Mattia de Luca.

Il giorno dopo, domenica 11 si balla invece sulla sabbia dorata della spiaggia di Piazza Brescia a Jesolo, alla consolle anche il dj resident King’s. Martedì 13 agosto di nuovo “on the beach”, meta Sottomarina, al Sand Beach dalle ore 17 fino mezzanotte inoltrata e infine, domenica 25 sbarca a Bibione, sulla spiaggia di Piazzale Zenith dalle 18 in poi, entrata libera. Media partner ufficiale è Radio Piterpan che seguirà tutto l’arcobalenico Summer Tour.

Come funziona il festival è ormai noto a tutti, tanta musica dalla consolle dei dj, il vocalist che annuncia il countdown e alla fine tutti che lanciano in aria o addosso le polverine colorate e via si balla e si canta tutti insieme, ma pochi sanno da dove derivi questo format che ha ispirato i due event manager. Durante la festa indiana denominata “Holi” interi popoli dei villaggi dell’India, Bangladesh, Nepal e Pakistan si lanciano sacchi di polverine colorate e gavettoni per celebrare la rinascita e l’amore e la definitiva sconfitta del male in favore del bene. La ricorrenza cade i primavera ed è portatrice di messaggi positivi universali, di amicizia, fratellanza e amore.

Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmano dal palco, di solito sono cadenzati uno ogni ora. E si balla e ci si “colora” tutti insieme. Si consiglia di indossare capi di cotone bianchi, le polverine sono naturali e atossiche, sono composte da talco e amido di mais, non contengono nessun metallo pesante, sono 100% eco friendly e si acquistano all’interno dell’area del festival, negli stand ufficiali “Holi”, garanzia della genuinità del prodotto.

Non ci sono limiti di età per partecipare all’Holi il festival dei colori, è aperto a tutti, grandi e piccini. Unica “regola”: aver voglia di divertirsi tutti insieme pacificamente come vuole lo spirito della festa indiana. (t.d.b.)