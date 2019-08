Incidente in centro: scontro tra bus e auto

Condividi

In merito all’incidente verificatosi oggi pomeriggio in contra’ Motton San Lorenzo a Vicenza tra un bus di Svt ed una vettura, è intervenuto il sindaco Francesco Rucco. «Ho già chiesto ai vertici di Svt di rivedere la viabilità del trasporto pubblico perchè l’incidente di oggi non fa altro che confermare come certe vie del nostro centro storico siano inadatte ed incapaci a reggere il passaggio di autobus di grandi dimensioni. Ho dato ufficialmente mandato alla società di studiare una soluzione alternativa in quei contesti dove il passaggio dei mezzi pubblici crea effettivamente situazioni di pericolosità e di intralcio. Nei prossimo giorni avrò un incontro su questo tema specifico».