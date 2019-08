Ancora follia in spiaggia: vigile preso a pugni in faccia da vu cumprà

Condividi

Ancora violenza sulle spiagge di Jesolo. Dopo l’aggressione subita da alcuni bagnini, questa volta è toccato a un agente della polizia locale. Come riporta Giuseppe Babbo sul Gazzettino l’aggressore è stato un vu cumprà senegalese, che appena ha visto i vigili arrivare in spiaggia è andato in escandescenza. I controlli contro i venditori ambulanti abusivi e la merce contraffatta si fanno sempre più intensi, ma purtroppo ci sono anche questo tipo di conseguenze.

Erano le 9 di mattina e l’agente è stato colpito con pugni in faccia, nel tentativo di bloccare i vu cumprà prima che accedessero alla spiaggia. In passato la stessa banda si è già resa responsabile di aggressioni ai vigili. Le condizioni dell’agente per fortuna non sono gravi. Solo l’intervento dei colleghi ha impedito il peggio.