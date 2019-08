“Gita” al Livelon: non per fare il bagno ma per spacciare

Condividi

Kinteh Mustapha, 24enne gambiano, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 335 euro. Il ragazzo, in Italia come richiedente asilo per motivi umanitari e padre di un figlio avuto con una vicentina, è già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Kinteh ha chiesto ad un congolese di portarlo al Livelon in cambio di 10 euro. Ma il 24enne non aveva intenzione di rilassarsi in riva al fiume come fanno tanti giovani. Il suo obiettivo era spacciare. I due, notati dalla polizia perchè avevano un comportamento sospetto, sono stati fermati in strada Pulegge e perquisiti. Dopo aver trovato la droga, i soldi in contanti e il bilancino, la polizia ha proceduto all’arresto del gambiano che, essendo neo papà, non può essere espulso. Ha patteggiato 6 mesi di reclusione, pena sospesa e una multa di 1000 euro. Il conducente del mezzo, invece, si è dichiarato estraneo ai fatti.

