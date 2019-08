Schianto contro il guard rail, moto sbalzata in strada: morto 49enne

Condividi

Linkedin email

Tragedia ieri sera a Valli del Pasubio in direzione di Schio dove un uomo di 49 anni, Luciano Cavedon, (in foto) originario di Zané, è morto in seguito a un grave incidente stradale. Cavedon ha perso il controllo per motivi ancora da chiarire. La sua moto Rally 500 con la quale tornava da Trento dopo una curva è andata a sbattere contro il guard rail.

L’impatto è stato devastante e il mezzo è stato catapultato in strada, sbalzato dall’altra parte della carreggiata. Purtroppo nonostante l’intervento di due ambulanze per il motociclista non c’è stato niente da fare. Sui social il cordoglio dei tanti amici di Cavedon, appassionato di moto e montagna.

(Ph. Facebook – Luciano Cavedon)