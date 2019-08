Migranti, trovata droga in centri di accoglienza del Veneziano

Condividi

Linkedin email

Un’operazione della polizia ha permesso di scoprire un giro di droga in due centri di accoglienza di Malcontenta, Venezia, nel ex alberghi Byron e Bepi el Ciosoto che ospitano in tutto 80 migranti. Come riporta Carlo Mion su La Nuova di Venezia e Mestre di oggi, non si è trattato di un blitz ma di un’operazione di controllo seguita a diverse segnalazioni dei residenti, che lamentavano un gran via vai di individui sospetti nei dintorni dei centri.

Entrati con i cani antidroga gli agenti hanno individuato, nascoste in lampadari, delle dosi di marijuana. Non una grande quantità, ma abbastanza per rispecchiare la situazione descritta dai residenti. Nel retro sono state trovate anche molte bici di dubbia provenienza e in generale condizioni di sicurezza al limite.

(Immagini di repertorio)