A Treviso spunta un Salvini diavolo che bacia il rosario

A Treviso è improvvisamente spuntato un murales che raffigura un Matteo Salvini in versione diavolo mentre bacia il crocifisso. Il dipinto, in bianco e nero con solo le corna e la croce colorate di rosso sangue, è comparso lungo la Restena. In molti, passando di lì, hanno fotografato il murales condividendolo sui social. Non è dato sapere chi sia l’autore. Nel frattempo il sindaco leghista Mario Conte ha già annunciato che verrà tolto perchè «non è arte ma una provocazione».