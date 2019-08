Meteo, nei prossimi giorni torna la pioggia

Condividi

Linkedin email

Dopo un weekend e un inizio di settimana abbastanza stabile sul fronte meteo, vediamo cosa ci aspetta nei prossimi giorni. Partiamo da martedì 6 agosto con un cielo parzialmente nuvoloso con maggiori annuvolamenti al pomeriggio soprattutto sulle zone montane e pedemontane. Le precipitazioni saranno generalmente assenti nella prima parte della giornata e su gran parte della pianura; dal pomeriggio probabilità medio-bassa (25-50%) sulle zone montane, pedemontane e sulla pianura interna di precipitazioni locali, o sparse in montagna, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le temperature non subiranno variazioni.

Mercoledì 7 ci saranno condizioni di variabilità, a tratti di instabilità con nuvolosità irregolare più consistente e frequente sulle zone montane e pedemontane, alternata a tratti di sereno più significativi in prossimità della costa e sulla pianura meridionale. Possibilità di precipitazioni su zone montane e pedemontane a partire dalla tarda mattinata. Nel corso del tardo pomeriggio/sera probabili fenomeni locali anche sulla pianura centro-settentrionale. Temperature minime stazionarie sui settori centro-meridionali, in aumento altrove; massime senza notevoli variazioni salvo risultare localmente in diminuzione.

Giovedì 8 tempo ancora variabile/instabile con annuvolamenti più frequenti nella prima parte della giornata, quando saranno maggiormente probabili delle precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature senza notevoli variazioni salvo calo dei valori massimi in pianura.

Infine venerdì 9 in pianura sereno o poco nuvoloso salvo locali modesti annuvolamenti durante le ore centrali. Su zone montane e pedemontane da sereno/poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso durante le ore centrali per attività cumuliforme. Temperature massime in aumento, minime senza variazioni di rilievo salvo risultare in calo nelle valli.