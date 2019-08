Beccato mentre compra cocaina da un 14enne

Condividi

Personale della Polizia Locale del Reparto Polizia Giudiziaria unitamente a personale della Squadra Nord Arcella, nella mattinata di oggi ha svolto un servizio mirato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona San Carlo/ Via Agostini a Padova. In particolare, nell’ambito di un servizio in abiti borghesi svolto in zona San Carlo, finalizzato alla prevenzione/repressione del traffico di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato nell’area verde adiacente a via Agostini, M.M., italiano, parlare un uomo di etnia nord africana J. M. A., di 14

anni. In seguito hanno visto J. cedere a M., estraendolo dalla bocca, un involucro contenente cocaina ricevendo in cambio in cambio 40 euro.

Gli agenti hanno così fermato M. che ha consegnato spontaneamente la droga acquistata poco prima. L’uomo è stato poi accompagnato presso gli uffici di via Liberi dov’è stato identificato e sanzionato per aver acquistato illecitamente sostanze stupefacenti. Anche il minore è stato fermato poco dopo all’interno dei giardini di via Agostini dove ha tentato di scappare strattonando uno degli agenti intervenuti. Anche lui accompagnato presso gli uffici di via Liberi, è stato identificato e sottoposto a perquisizione trovando 205 euro in contanti. Il 14enne è stato affidato presso una comunità ed è stato deferito per spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale.