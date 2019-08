Cane muore dopo l’acquisto: scoperti altri 10 cuccioli in condizioni pietose

Condividi

Linkedin email

Tutto è partito dalla querela di un uomo che, dopo aver acquistato un cucciolo di razza Yorkshire Toy da un noto sito internet, si è accorto che il cane era sprovvisto di microchip e non era stato sottoposto alla profilassi sanitaria obbligatoria morendo pochi giorni dopo l’acquisto. E’ così iniziata l’indagine del secondo nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza di Venezia che ha portato all’individuazione del venditore, un italiano residente a Bolzano, attualmente detenuto in carcere di Trento, e dell’uomo che aveva materialmente consegnato il cucciolo e il libretto sanitario palesemente contraffatto, un rumeno residente a Padova.

Successivamente è scattata anche la perquisizione dell’abitazione del rumeno dove sono stati trovati 10 cuccioli, di cui 2 yorkshire, 4 barboni nani, 3 maltesi e 1 bouledogue francese, di età comprese tra 45 e 80 giorni di vita pronti per essere venduti. I cagnolini vivevano in spazi angusti e in condizioni igieniche inadeguate. Inoltre l’uomo non ha saputo fornire la documentazione che ne attestasse una lecita provenienza.

Viste le condizioni di detenzione, che hanno concorso a causare la successiva morte di un cucciolo di yorkshire, i cani sono stati portati presso il canile sanitario della U.L.S.S. n. 6 Euganea di Padova, dove sono stati sottoposti a controllo sanitario e poi ricoverati in box dedicati. Grazie alle cure fornite dai medici veterinari, i cuccioli sono ora in buone condizioni. I due responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova per truffa e maltrattamenti di animali, i quali sarebbero stati commercializzati a scopo di lucro, a prezzi anche fino a 500 euro ciascuno.