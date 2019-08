Lirica in alta quota: “fiesta hispanica” dell’Arena sul monte Baldo

Condividi

Linkedin email

Per la prima volta raddoppia l’appuntamento organizzato dalla Funivia Malcesine-Monte Baldo e i complessi artistici della Fondazione Arena di Verona. Mercoledì 7 agosto 2019 alle ore 14.30 il Ballo dell’Arena, la star dell’opera Géraldine Chauvet e Patrizia Quarta al pianoforte proporranno un programma dedicato ai ritmi e ai colori spagnoli nelle opere di Verdi e di Bizet.

Nel 2019 ricorre la tredicesima edizione per la lirica in alta quota. Quest’anno saranno due gli spettacoli-concerto organizzati dalla Funivia Malcesine-Monte Baldo in collaborazione con la Fondazione Arena di Verona a distanza di due settimane. Il primo imperdibile ed inedito appuntamento vede protagonista il Ballo dell’Arena di Verona coordinato dai Maîtres de Ballet Gaetano Petrosinoe Ludovica Ferrigni con la partecipazione straordinaria di Géraldine Chauvet accompagnata al pianoforte da Patrizia Quarta, Maestro Collaboratore della Fondazione.

Il programma è una grande Fiesta hispanica, animata dalle pagine più celebri di Bizet e da alcuni brani verdiani destinati anche alla danza: c ome la festa di La Traviata e il balletto de Il Trovatore, di rarissima esecuzione. La presenza della star dell’opera Chuavet non è casuale: il mezzosoprano francese è infatti specialista del ruolo di Carmen, che ha interpretato in tutto il mondo e dal 2009 all’Arena di Verona, dove è appena tornata protagonista per due recite.

Il programma musicale e la suggestiva cornice del Monte Baldo affacciata sul lago di Garda offrono un connubio perfetto di arte e natura che continua a richiamare dal 2004 un grandissimo numero di veronesi e appassionati. La manifestazione è ad ingresso gratuito e si svolgerà in Località Pozza della Stella alle 14:30.

Il programma

Giuseppe Verdi

IL TROVATORE

La Gitana; La Gitanella; La Vivandiera

Ballo dell’Arena di Verona

Georges Bizet

CARMEN

Près des remparts de Séville (Seguidilla)

Mezzosoprano Géraldine Chauvet

Pianoforte Patrizia Quarta

Giuseppe Verdi

LA TRAVIATA

Noi siamo zingarelle; Di Madride noi siam mattadori

Ballo dell’Arena di Verona

Georges Bizet

CARMEN

L’amour est un oiseau rebelle (Habanera)

Mezzosoprano Géraldine Chauvet

Pianoforte Patrizia Quarta

Georges Bizet

CARMEN

Ouverture ; La cloche a sonné

Entr’acte II ; Chanson Bohéme

Vivat ! Vivat le Toréro… Votre toast

A deux cuartos ; Entr’acte IV

Ballo dell’Arena di Verona

MezzosopranoGéraldine Chauvet

Pianoforte Patrizia Quarta

BALLO DELL’ARENA DI VERONA

Maîtres de Ballet Gaetano Petrosino e Ludovica Ferrigni