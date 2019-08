Aquila di mare in difficoltà ma nessuno la aiuta. «A cosa servono le leggi?»

Condividi

Un’aquila di mare è stata recuperata sabato sera a Zevio, in provincia di Verona, dal centro di recupero fauna selvatica Verdeblu. Si tratta di un bellissimo esemplare alto circa 85 centimetri e con un’apertura alare di 2,20 metri. Il rapace era chiaramente in difficoltà e alcuni ragazzi della zona hanno provato a chiamare i carabinieri inutilmente. Così si sono rivolti alla Onlus di Castel d’Azzano che hanno provveduto a recuperarla.

«Un’aquila di mare segnalata in difficoltà a Zevio. Gli organi competenti, allertati, rispondono di lasciarla li, sul posto. Capisco, è sabato sera, forse sono tutti impegnati in aperitivi e cene – scrive la onlus su Facebook -. Adesso basta. Quando si tocca l’apice della vergogna non si può più tacere. A cosa servono le leggi di protezione della fauna? Protetta da chi? Stiamo parlando di un’aquila, nemmeno per questa si riesce ad intervenire? No, nemmeno per lei, come per altre centinaia di animali selvatici lasciati a morire sul posto. Dove sono gli organi dello Stato, che come recita la Costituzione è proprietario della fauna selvatica? Dov’è la Regione Veneto, che dovrebbe finanziare i centri recupero e metterli in grado di agire? Noi siamo solo una piccola onlus che lavora coi pochi spiccioli che riesce a racimolare, ma dove sono le grandi associazioni animaliste e ambientaliste? Quelle che ci snobbano e ci criticano, quelle che fanno finta di non sapere nemmeno che esistiamo? Quelli che si perdono in disquisizioni sulle competenze comunali o provinciali? Dove sono tutti gli amanti degli animali, ai quali da anni chiediamo aiuto almeno col 5 x 1000? Dove sono tutti quelli che si mobilitano per orsi e lupi, a parole, mentre i centri recupero fauna selvatica, lasciati soli e senza risorse, sono costretti a chiudere? Dove sono e cosa fanno quelli che ci dicono che non facciamo abbastanza? Quelli che periodicamente, con soddisfazione, annunciano la nostra inesistente chiusura? Basta, non ci sono solo cani e gatti, gli animali selvatici non sono animali di serie B. Un’aquila non è un animale di serie B, nessun animale lo é. Non per noi. E se non vi sta bene, cambiate le leggi e smettiamola di cialtronare sulla nostra preziosissima fauna protetta».