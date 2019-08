Schianto in A13 tra tir e due auto: tratto chiuso

Condividi

Linkedin email

Poco dopo le 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada tra Padova sud e Padova zona industriale per un incidente stradale tra un mezzo pesante un’autovettura. La squadra di pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto i 4 feriti, che sono stati presi in cura dal personale del Suem 118, intervenuto con più ambulanze e l’elisoccorso. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto il personale ausiliario dell’autostrada e la Polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate e dopo circa un’ora e mezza. Il tratto risulta tuttora chiuso.