Aggressioni nel Veneziano, il questore: «Nessuna emergenza sicurezza»

«No, non c’è un’emergenza sul fronte della pubblica sicurezza nel Veneziano». Queste le parole del questore di Venezia, Maurizio Masciopinto in un’intervista di Monica Andolfatto pubblicata sul Gazzettino in edicola oggi a pagina 26. Il riferimento è alle frequenti reazioni violente da parte di persone sottoposte a controlli, come l’aggressione da parte di un vu cumprà senegalese ai danni di un vigile avvenuta nei giorni scorsi in spiaggia a Jesolo.

«Il personale deve essere preparato a fronteggiare al meglio queste situazioni, anche per la propria incolumità – continua il questore -. E’ quanto mai urgente puntare sull’aggiornamento professionale degli agenti. I vigili urbani tradizionalmente erano nati con compiti di polizia annonaria. Con l’evoluzione delle strutture e della società il loro spettro d’azione si è allargato anche a interventi di polizia giudiziaria tipici delle polizie generaliste come siamo noi poliziotti, ma anche i carabinieri e i finanzieri. Solo che noi possiamo contare su un patrimonio formativo ad hoc insito nel nostro dna. Ecco si tratta di condividere tale patrimonio».

Il questore poi affronta un argomento molto sentito, soprattutto ultimamente: il taser. «La mia valutazione è positiva. La pistola elettrica è uno strumento ad alto impatto dissuasivo e la sua introduzione potrebbe essere esaminata nell’ambito di quella che definisco la grande rete delle polizie locali del veneziano».