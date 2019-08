Condividi

Linkedin email

Un boato sentito in tutto il paese. Il bilancio dell’esplosione avvenuta questa notte alle 3 e mezza a San Michele al Tagliamento è quasi miracoloso: due feriti lievi.

Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stata una fuga di gas a causare il violento scoppio in una villetta per turisti, in via Balestra. Sono 4 le famiglie evacuate. Sul posto, oltre al Suem 118, i vigili del fuoco di Lignano e Portogruaro.