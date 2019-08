Gardaland, la “fuga da Atlantide” finisce in cella

Condividi

I Carabinieri della Stazione di Peschiera del Garda hanno tratto in arresto C. H., originario di Legnago, Verona, classe ‘2001, studente, in flagranza del reato di rapina impropria ai danni di un addetto alla vigilanza del parco divertimenti “Gardaland”.

Fuga rocambolesca

L’altro giorno, alle 23 circa, il predetto personale di vigilanza ha contattato il 112, riferendo che stavano cercando di fermare una persona, datasi alla fuga lungo le vie del parco divertimenti, resasi responsabile del furto di uno zaino contenente tre telefoni cellulari, due caricabatterie, un paio di occhiali, tre portafogli e altri oggetti personali.

Una pattuglia della Stazione CC di Peschiera del Garda, allertatata dalla Centrale Operativa del locale Comando Compagnia, è giunta immediatamente sul posto e ha avvicinato personale del servizio di vigilanza del parco che ha riferito di aver appena fermato un ragazzo, successivamente identificato in C. H., che aveva rubato dal deposito incustodito di zaini e borse posto nelle immediate adiacenze dell’attrazione “Fuga da Atlantide”, lo zaino di cui sopra, contenente oggetti personali del valore complessivo di 2.500 euro circa.

Il proprietario dello zaino, prima di salire sull’attrazione, lo aveva lasciava nell’apposito deposito incustodito e, una volta sceso, aveva constatato che lo stesso era stato asportato, notando a poca distanza un giovane, successivamente identificato in C. H., che in quel frangente stava rovistando all’interno di uno zaino identico al suo, riconoscendo tra l’altro i propri occhiali appoggiati sul pavimento. L’uomo si è quindi avvicinato al C. che, vistosi scoperto, ha prelevato lo zaino e si è allontanato velocemente. Un addetto al servizio di vigilanza, notando tutta la scena, si è messo all’inseguimento del malfattore, riuscendo a bloccarlo nella zona denominata “Play area”, dopo una lunga ed estenuanete corsa. A quel punto, però, C. H. ha provato in tutti i modi a divincolarsi, facendo nascere una collutazione con la guardia giurata, a seguito della quale la stessa ha riportato lievi lesioni.

In cella

Raccolte le testimonianze e visionato i filmati di videosorveglianza, i Carabinieri hanno quindi ricostruito dettagliatamente tutta la dinamica dei fatti, facendo emergere in modo inequivocabile la responsabilità del delitto di rapina impropria. Considerata la flagranza del reato, i gravi indizi di colpevolezza e la gravità del fatto, il malfattore è stato dichiarato in stato d’arresto. Terminati gli accertamenti, C. H. è stato accompagnato presso gli Uffici del Comando Compagnia di Peschiera del Garda per essere sottoposto a rilievi foto segnaletici in quanto sprovvisto dei documenti personali di riconoscimento e per la compilazione degl’atti di rito, rilevando altresì che lo stesso risulta gravato da plurimi precedenti di Polizia tra cui varie denunce per furto, ricettazione, lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di armi.

Dopo una notte passata in cella, C. H. è stato tradotto la mattina del 05 agosto presso il Tribunale di Verona, dove è stato giudicato con rito direttissimo, nell’ambito del quale ha patteggiato ed è stato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione con pena sospesa e 600 euro di multa.