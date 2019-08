Condividi

Linkedin email

Non c’è stato scampo per la persona in sella alla moto coinvolta nell’incidente di questa mattina, martedì, alle 8, in via Giavone, a Veronella.

Secondo le primissime informazioni, la due ruote si è scontrata con un’auto e per la vittima non c’è stato nulla da fare. Sul posto, l’elisoccoroso del Suem 118, un’ambulanza e i carabinieri.

Articolo in aggiornamento