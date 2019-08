Il Veneto non è un paese per statali: 4,3 ogni 100 abitanti

Condividi

Il Veneto è tra le regioni italiane con la percentuale più bassa di dipendenti pubblici – 4,3 ogni 100 abitanti – superato solo dalla Lombardia (3,7%) e dalla Puglia (4,1 %). Se la media italiana si aggira attorno all’11%, in testa ci sono le regioni a statuto speciale, in primis la Valle D’Aosta (circa 48%).

Mentre il 60 per cento delle istituzioni pubbliche è rappresentato dai Comuni, sono le Aziende del Servizio sanitario nazionale ad impiegare quasi la metà dei dipendenti pubblici. Prevalgono nettamente le ‘quote rosa’: nel pubblico le donne sono il 62 per cento dei dipendenti, con punte dell’85-95 per cento se si prendono in considerazione solo i contratti part-time. Ma le donne che salgono ai vertici delle istituzioni pubbliche (sindaci, presidenti, direttori generali) sono una netta minoranza: nel 2015 in Veneto erano poco più del 16 per cento delle figure apicali.

Nel confronto tra regioni il Veneto spicca anche per l‘investimento formativo nel personale del pubblico impiego; ben il 70 per cento delle 979 istituzioni pubbliche presenti in Veneto ha organizzato almeno una attività formativa per i propri dipendenti, per un totale di oltre mezzo milione di ore di formazione erogate con oltre 200 mila partecipanti coinvolti. Sia a livello nazionale che regionale sono le Aziende del servizio sanitario nazionale ad offrire il maggior numero di attività formative.