«Chiesa simbolo Vajont demolita per Cortina 2021: pronte barricate»

«Martedi 6 agosto alle ore 10:00 Anas, per allargare la sede stradale per i lavori di Cortina 2021, a Fae di Longarone comincerà ad espropriare il sagrato della chiesa di Faè e le fondamenta della vecchia casa». Inizia così il post di denuncia pubblicato di Giovanni Battista Protti, il proprietario dei terreni interessati dagli espropri. L’uomo sottolinea come, insieme alla cappella di Pirago, siano le ultime testimonianze rimaste del disastro del Vajont nel comune di Longarone. «In questi mesi, insieme con l’ associazione dei Superstiti abbiamo ripetutamente segnalato la cosa alle autorità competenti, ma nessuno ci ha dato risposta – continua il post -. Credo sia una mancanza di sensibilità e di rispetto verso la memoria collettiva. Ritengo infatti che con un po’ di buon senso e di sforzo si riescano a conciliare le esigenze di coloro che ritengono opportuno ammodernare il tracciato stradale, con il rispetto dei luoghi che sono unici testimoni e monito di quanto avvenuto. Imbarazzante che a tutto questo si dia un valore economico».

Qualche giorno dopo, sempre su Facebook, Giovanni Battista Protti ha pubblicato un documento in cui si «autodenuncia alla procura di Belluno», dopo aver deciso di allestire un muro di trattori per difendere la chiesetta dalle ruspe, consapevole del fatto che questa azione potrebbe costituire un reato di interruzione di servizio di pubblica necessità, per il quale sono previste pene fino a due anni di reclusione.

Il sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, ha commentato: «Anas ha studiato una soluzione che per quanto ne so io era l’unica praticabile. Sicuramente quella è un’area che ha una storia, ma non ci sono molte alternative».

L’Anas dal canto suo, in una nota riportata da Il Fatto Quotidiano, ha specificato che «la procedura espropriativa propedeutica al piano di interventi, non interessa i resti della vecchia casa. La soluzione da noi proposta, oltre a non compromettere l’utilizzo da parte del proprietario dei terreni interessati dall’intervento, è stata espressamente condivisa dal Mibact che, per il tramite della Soprintendenza Archeologica, con la nota inviata oggi 5 agosto 2019 e indirizzata all’avv. Protti, ha confermato come il progetto Anas lascerebbe le condizioni dei terreni pressoché inalterate». Nella stessa nota del ministero per i Beni e le attività culturali citata dall’Anas, inoltre, «pur riconoscendo il valore testimoniale del complesso immobiliare” non ci sarebbero “elementi sufficienti a giustificare un provvedimento di tutela».