Tempo instabile, attenzione al forte vento e alla grandine

Dopo l’avviso della regione per possibili criticità in tutto il Veneto nelle prossime ore a causa di temporali anche intensi, vediamo insieme le previsioni di Serenissima Meteo. Mercoledì la giornata sarà caratterizzata da cielo prevalentemente sereno anche se non mancheranno locali annuvolamenti. Con il passare delle ore vedremo un aumento del vento proveniente dai quadranti meridionali ed orientali e tra tardo pomeriggio e sera, sarà possibile un passaggio temporalesco soprattutto sulle zone montane e pedemontane e forse le alte pianure. Si sottolinea che il coinvolgimento della pianura è tutt’ora incerto. In ogni caso, i temporali potranno risultare localmente intensi sulle zone montane con la possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Le temperature andranno dai 20-22 °C delle ore mattutine ai 32-35 °C di quelle pomeridiane.

Giovedì inizierà allo stesso modo, ma con un vento di provenienza nordorientale che diventerà calmo o di provenienza sudorientale, soprattutto sulle coste, nel corso del pomeriggio. Sempre durante il pomeriggio saranno possibili rovesci localizzati ma sparsi sia in montagna che in pianura, anche a carattere temporalesco e in dissipazione per la serata. Anche le temperature saranno molto simili, con la possibilità di massime nel range 30-32 °C nel pomeriggio.