Ladri distratti: gettano zaino rubato senza accorgersi che è pieno di soldi

Che sia stata la troppa fretta o una distrazione, non è dato sapere. Fatto sta che questi ladri hanno gettato uno zaino rubato ad un turista senza accorgersi che fosse pieno di soldi. E’ stata una pattuglia della Polizia Ferroviaria a fare l’insolito rinvenimento in via Mameli a Padova. All’interno, in una tasca chiusa con la cerniera, hanno trovato 700 euro, 400 sterline e mille dollari di Hong Kong. Sempre nella stessa tasca veniva rinvenuto un Ipad, un orologio Casio e tre passaporti.

Proprio i documenti hanno permesso di rintracciare i proprietari dello zaino, alcuni turisti giunti in Italia dopo aver trascorso un periodo di crociera ed essere sbarcati a Venezia. Da qui, il 1 agosto scorso, hanno preso il treno per andare a Roma, ma all’arrivo alla capitale si sono accorti della mancanza dello zaino.