Dove bere la migliore birra a Belluno

Bar La Baita Mussoi

Si trova alle porte della città e può contare su 10 spine. Organizza anche eventi e musica dal vivo. Gli utenti apprezzano i consigli dei baristi sulle birre e gli abbinamenti. E anche gli hamburger!

Birreria Fontana

Molto apprezzata la spinatura della birra. Ma anche le bruschette.

Birreria Pedavena

Non è proprio in città, ma se vi trovate nei dintorni vale la pena visitare una delle birrerie più famose d’Italia. Apprezzatissima la birra Pedavena e la possibilità di visitare lo stabilimento.

Osteria della birra

Anche in questo caso siamo un po’ fuori Belluno, ma secondo gli utenti TripAdvisor vale veramente la pena farci un salto. Molto apprezzata la birra artigianale, sia per il gusto che per il prezzo. Anche in questo caso vasta scelta grazie alle 10 spine.

Enoteca Elisir

Ottima birra, ma anche vino e gin Hendrick’s e il leggendario rum Caroni e il Rhum JM VSOP agricole a Santa Giustina Dolomiti. Come bionda da provare la Menabrea strong.