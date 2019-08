Bull Terrier incastrato in terrazza: per liberarlo servono i pompieri

Condividi

La notte scorsa, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Verdi a Casale Di Scodosia, in provincia di Padova, per liberare un cane che era rimasto incastrato con la testa nel foro di cemento di una terrazza. Il Bull Terrier curioso, aveva infilato la testa probabilmente attirato da qualcosa senza poi riuscire a liberarsi.

I pompieri arrivati da Este sono riusciti a farlo scivolare fuori, mettendo delle lastre intorno alla testa dell’animale senza provocare nessuna ferita e senza rompere il manufatto. Felice dell’esito i padroni dell’animale, che avevano dato l’allarme.