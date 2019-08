Cosa fare a Ferragosto a Belluno

Condividi

Linkedin email

Zip Line 17 agosto

Una romantica serata sotto la luna piena, preceduta da un aperitivo, ma senza rinunciare allo sport. Tutto questo è Zip Line, in programma a San Tomaso Agordino il 17 agosto. Agganciati ad un cavo ad un’altezza di 160 metri 1,6 km di discesa mozzafiato con un dislivello di 260 metri per un esperienza di adrenalina pura ma in tutta sicurezza. Immersi nella natura incontaminata dello splendido comune della Vallata Agordina tra le Dolomiti ai piedi del regno del 6° grado, la Civetta.” ziplinesantomaso.com. Il #DolomEat bus parte da Padova Venezia e Treviso in direzione San Tomaso Agordino per una serata adrenalinica ma è possibile raggiungerci anche con mezzi propri! Partenza ore 17.30 da Fossò Piazza Aldo Moro.Su richiesta partenza ore 17.55 da Marghera check in Panorama e 18.10 da Treviso Nord – distributore uscita casello. Al termine della serata il nostro bus ci riporta a casa. Pronti per partire con #DolomEat? Posti limitati!PREZZO:La quota di €50 comprende: bus transfer da Padova Venezia e Treviso, accompagnatore, discesa con Zip Line, aperitivo.La quota di €35 comprende: discesa con Zip Line e aperitivo con mezzi propri.

Giro del lago di Alleghe 14 agosto

Pedonata non competitiva di 5 chilometri in compagnia. Aperta a tutti vede ogni anno alla partenza di Masarè un migliaio di ospiti che partecipano alla corsa. Si va dalla famiglia che corre con i più piccoli nel passeggino a chi iscrive con tanto di numero il proprio amico a quattro zampe. All’arrivo per tutti festa sotto il tendone in compagnia degli alpini.

Barche illuminate 16 agosto

Più forti degli eventi i “Barcaioli Alleghesi” ripropongono il tradizionale concorso che vedrà gli equipaggi sfilare lungo le rive del Lago di Alleghe e incoronerà la più bella imbarcazione illuminata del 2019. Come di consueto al termine delle premiazioni vi sarà lo spettacolo dei fuochi artificiali sul lago. La sfilata partirà dalla baia di Masarè verso le 21.00 e transiterà lungo le sponde del lago sino ad attraccare in Lavoi.

Ferragosto in alta quota Nevegal ristoro campo scuola

A Ferragosto niente pensieri: non dovrai organizzare il pranzo, cucinare per gli amici o mettere d’accordo tutti gli invitati su orari e location. Quest’anno dovrai solo rilassarti all’aria aperta e goderti la giornata! Alla cucina, al beveraggio e alla musica ci pensiamo noi. Per il menù abbiamo pensato, oltre che alle classiche proposte come pastin, wurstel e formaggio, anche ad alcune novità come costicine, pollo al forno, cervo con polenta e la nostra versione del Frico! A creare la giusta atmosfera ci penseranno poi i Black Dream, con il loro concerto live, e Fabio Bogo DjPulce pronto in consolle! Il 15 agosto non puoi mancare quindi qui in Nevegal per quest’unica, grande, esagerata festa d’estate!

Mostra mercato La terra, le mani, l’uomo sul Nevegal Sabato 17 e domenica 18

Concerto Jazz tributo a Nat King Cole Museo Civico Belluno

Nell’ambito della settima edizione di Ferragosto e dintorni, iniziativa rivolta ai bellunesi e ai turisti promossa dal Comune di Belluno, l’associazione Officine della Cultura e la Fondazione Teatri Dolomiti, il Conservatorio Steffani Castelfranco Veneto in collaborazione con la #ScuolaMiari propone un evento esclusivo nella cornice della Corte di #PalazzoFulcis, suggestivo spazio esterno del museo cittadino: il concerto di jazz Omaggio a Nat “King” Cole, con il trio Three for Nat formato da Francesca Bertazzo Hart (voce e chitarra), Renato Strukelj (pianoforte) e Beppe Pilotto (contrabbasso).

Il trio nasce dal desiderio di omaggiare l’artista americano Nat “King” Cole pianista e cantante statunitense fra i più innovativi nella musica commerciale americana degli anni ’40 e ’60, divenuto celebre con il suo trio composto, oltre che dal suddetto al piano e alla voce, da contrabbasso e chitarra.

La band è guidata da Francesca Bertazzo cantante e chitarrista da più di vent’anni presente nella scena jazzistica italiana e internazionale. In un itinerario che sfida i più grandi successi del grande Nat, la vocalist conduce il suo trio plasmandolo in mainstream band al servizio della sua splendida voce profondamente jazz. In caso di maltempo il concerto si svolgerà nel Salone al primo piano.

(Ph. Facebook – Fuochi sul lago di Alleghe)