Dopo la pioggia torna il sole: le previsioni per i prossimi giorni

Dopo lo stato di attenzione su tutto il territorio diramato dalla regione Veneto, vediamo nel dettaglio cosa ci attende nei prossimi giorni secondo le previsioni Arpav. Giovedì 8 agosto ci sarà una residua variabilità e tratti di instabilità specie nelle primissime ore e nel pomeriggio, con schiarite alternate ad annuvolamenti. Probabilità medio-alta di precipitazioni sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa altrove. I fenomeni saranno più probabili nelle primissime ore e nel pomeriggio, quasi del tutto assenti in mattinata, in esaurimento dalla sera. Le temperature saranno senza variazioni di rilievo o minime in leggero calo in montagna, massime in locale variazione.

Venerdì 9 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso salvo locali modesti annuvolamenti al primo mattino in pianura e nelle valli e durante le ore centrali specie in prossimità dei rilievi. Non ci saranno precipitazioni mentre le temperature massime saranno in contenuto aumento.

Sabato 10 agosto la giornata sarà tipicamente estiva con cielo sereno o al più poco nuvoloso per qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Temperature in aumento, soprattutto le massime, con valori ben superiori alla media del periodo.

Domenica 11 agosto il cielo sereno o poco nuvoloso con attività cumuliforme pomeridiana su zone montane e pedemontane; non è escluso qualche rovescio sui rilievi. Temperature in aumento le minime, in prevalente leggera diminuzione le massime.