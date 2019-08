Razzismo a Verona: attori insultati in mezzo alla strada da titolare B&B

Condividi

L’artista Sanam Naderi, della compagnia Cantieri Meticci, denuncia un caso di razzismo a Verona, avvenuto nei giorni in cui è stata ospite del festival Ma CHE Estate per uno spettacolo laboratorio promosso da Progettomondo.mlal. Il gestore di un B&B si sarebbe rivolto a lei e a un altro artista definendoli «animali».

«Il mio obiettivo di questa vicenda è dare la forza e il coraggio a coloro che subiscono delle azioni violenti e di invitarli di non scegliere il silenzio – spiega l’artista – Non sto denunciando un intera città e non è il mio obiettivo di attaccare una città o una zona, ma denuncio il fatto! Se due esseri umani si permettono alle 11 di mattina urlare la loro rabbia in mezzo alla strada con le parole razziali questo è grave e bisogna lavorarci assieme!».

«L’episodio è molto grave ed è contrario alle più elementari norme di convivenza e di rispetto per le quali ci battiamo da sempre. Aderiamo al cartello nella mia città nessuno è straniero che promuove i valori dell’accoglienza, dell’incontro con l’altro, del rispetto e della valorizzazione delle diversità, perché tutti si sentano come a casa propria- dice il presidente dell’associazione Progettomondo.mlal, Mario Mancini – Ma sentiamo che stiamo regredendo come società in maniera spaventosa e il clima nel Paese è di grande ostilità verso l’altro, il diverso; una rabbia e disprezzo inauditi, che sta avvelenando il nostro vivere in comune. Il razzismo è un atteggiamento che non può essere tollerato in alcun modo, e nessun problema o crisi potrà mai giustificarlo, perché la nostra dignità si riflette nella dignità di tutti gli esseri umani».

Ne è seguita una nota congiunta delle segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil.

«Nell’esprimere solidarietà e vicinanza osserviamo con preoccupazione come la convivenza fracittadini italiani e stranieri stia diventando più complessa a causa di un’eccessiva paura gonfiata dai mezzi di comunicazione e da pessimi esempi di come si convive in una democrazia di un paese civile. Specialmente dalla politica che alimenta le paure e legittima comportamenti intolleranti verso i più poveri solo per aumentare il consenso elettorale. Senza responsabilità e deresponsabilizzando a sua volta anche gli autori di questi gesti. Ogni giorno noi viviamo invece esempi positivi nei luoghi di lavoro, dove la convivenza e l’integrazione di culture, lingue, religioni, avviene con rispetto e normalità. Anzi, spesso c’è comprensione verso i migranti perché le lavoratrici e i lavoratori italiani hanno a loro volta i figli all’estero per motivi di studio ma soprattutto per il lavoro di qualità che non trovano in Italia».

Sulla vicenda è intervenuto il sottosegretario M5S al Ministero della Pubblica Amministrazione Mattia Fantinati: «Il razzismo è un male assoluto, sul quale non bisogna mai abbassare l’attenzione. Talvolta anche piccoli gesti possono fare la differenza. Mi auguro che la nostra Verona, città solidale e attenta, prenda le distanze da atti come questo che non le rendono onore».

(Ph Sanam Naderi su Facebook)