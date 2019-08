Stelle cadenti, il falso mito di San Lorenzo

Condividi

Le stelle cadenti sono uno degli eventi più attesi dell’estate. Nelle notti fra il 10 e il 14 Agosto sarà possibile osservare una pioggia di meteore, le Perseidi, comunemente chiamate stelle cadenti o lacrime di San Lorenzo. Ma è falso pensare che il picco di questa grande pioggia di meteore sia proprio il 10. La notte quando si potranno ammirare meglio e con più frequenza le stelle cadenti, infatti è fra il 12 e il 13 agosto a partire dalle ore 22 fino alle ore 4:00. Si calcola che se ne potranno osservare cadere fino a 50 e più all’ora.

Se anche tu vuoi osservarle, Astronomitaly ha alcuni consigli e indicazioni utili per permetterti di godere al meglio di questo spettacolo naturale. La visibilità delle stelle cadenti non inizia e termina in modo così netto quindi conviene iniziare ad osservare le stelle cadenti sin dai primi giorni di agosto e continuare ad osservarle anche successivamente: vi è infatti un secondo sciame di meteore, le Delta Acquaridi, che iniziano a vedersi già dal 12 luglio fino al 23 agosto e si incontrerà proprio con lo sciame delle meteore Perseidi regalandoci delle notti ricche di stelle cadenti.

Per osservare le stelle cadenti non hai bisogno di un equipaggiamento speciale e non è indispensabile saper riconoscere le costellazioni bensì adottare alcuni accorgimenti essenziali:

1. Trova un luogo buio

Sarà fondamentale trovare un cielo buio e con un’ampia visuale per poter massimizzare le possibilità di osservare le stelle cadenti e goderti pienamente lo spettacolo.

2. Concediti un po’ di tempo

Relax-under-starsSembrerà scontato dirlo ma… non avere fretta! Stacca la spina e concediti un po’ di relax per almeno un’ora o due, non solo perchè ti fa bene ma anche perchè queste meteore arrivano saltuariamente e intervallate da pause. Inoltre i tuoi occhi impiegheranno sino a 20 minuti per adattarsi al buio e ciò ti permetterà di vedere molte più stelle e meteore. Porta con te una sdraio, spray anti-insetti e viveri per la serata per goderti il tutto come al cinema.

3. Trova il Radiante

Sebbene non sia requisito essenziale riconoscere le costellazioni è molto utile cercare e trovare il cosiddetto “Radiante“, il punto dal quale provengono e si irradiano le meteore. Il Radiante delle meteore Perseidi è la Costellazione di Perseo che si può individuare a Nord – Est partire dalle ore 24.00. Si troverà proprio sotto Cassiopea, una costellazione a forma di “W” o di “M” rovesciata.