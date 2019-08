Treviso, il Salvini-Satana cancellato in meno di 24 ore

Condividi

Il murales comparso in Restena a Treviso, che raffigurava Matteo Salvini con corna da diavolo mentre bacia il crocifisso, è stato cancellato in meno di 24 ore. Sui social è montata la polemica e molto utenti hanno fatto notare quanta celerità abbia avuto il sindaco Mario Conte nel cancellarlo, rispetto magari ad altri presenti nei muri trevigiani con scritte o figure volgari e offensive. Nel frattempo, al posto del Salvini “diabolico”, è comparsa una scritta d’insulto.

Polemico anche Stefano Pelloni, capogruppo del Partito Democratico di Treviso: «Sono queste le priorità? Non notate una particolare attenzione da parte del sindaco per questo murales rispetto ad altre parti della città, realmente imbrattate? Comunque per pulire in meno di 24 ore i sottopassi pedonali basta disegnare Salvini sulle pareti. Difficile fare il sindaco quando si deve rispondere prima al proprio leader politico e poi ai propri cittadini…».