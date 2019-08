Spritz e birre a prezzi stracciati: cosa c’era sotto

Condividi

Un via vai tanto incredibile quanto sospetto di clienti tanto da mettere in difficoltà i residenti in zona che non riuscivano a trovare parcheggio e talvolta nemmeno a raggiungere la propria abitazione. E’ da qui che i poliziotti si sono insospettiti ed hanno iniziato ad indagare su questi bar di periferia di Treviso e sul loro successo così improvviso. Ad attirare immediatamente l’attenzione dei militari sono stati i prezzi degli spritz e delle birre, troppo bassi per riuscire a guadagnarci qualcosa anche con quella marea di gente.

Queste indagini hanno portato oggi alla denuncia di due albanesi, G.A. 30 anni e K.E. 42 anni, e due italiani, G.E. 38 anni e B.F. 33 anni per furto pluriaggravato e continuato. Le quattro persone sono dipendenti alle quali sottraevano interi bancali di Aperol, Campari e birre Heineken per poi rivenderli a prezzi stracciati ai locali. In questo modo i titolari potevano vendere spritz a prezzi stracciati. Secondo la polizia, tra il febbraio e il settembre 2018, il quartetto di dipendenti infedeli avrebbe rubato merce per circa 60 mila euro.