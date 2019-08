Caos olandese a Lazise: guardone linciato e segnali divelti

Condividi

Le vacanze di 7 olandesi, tre di mezza età e 4 giovanissimi, si sono concluse con altrettante denunce da parte dei carabinieri di Lazise e Peschiera del Garda.

Il guardone linciato

I carabinieri della Stazione di Lazise, al termine di articolata attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà per molestie il cittadino olandese V. R. F., 55enne, per il reato di molestie e i connazionali V. M. W., 41 anni, ed il coetaneo J. J. C. A. M., per lesioni personali in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 4 agosto quando, verso le ore 20 circa, una pattuglia del Comando Stazione di Lazise, è stata inviata dalla Centrale Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Peschiera del Garda, presso il Camping LA QUERCIA di Lazise poiché un turista olandese era stato sorpreso all’interno dei bagni pubblici femminili, intento ad osservare una ragazza mentre stava facendo la doccia.

Giunti prontamente sul posto, i militari si sono imbattuti in un linciaggio vero e proprio in quanto hanno subito notato che un uomo era circondato da numerose persone che, venute a conoscenza del fatto, lo stavano aggredendo violentemente. Rilevata la gravità della situazione, i militari sono subito scesi dal veicolo e sono immediatamente intervenuti per allontanare la folla. L’uomo, successivamente identificato in V. R. F., era cosciente ma presentava evidenti lividi alla testa pertanto gli operanti hanno allertato immediatamente il personale medico del 118 che è giunto poco dopo sul posto, prestando soccorso al ferito per poi trasportarlo presso il pronto soccorso dell’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda per le cure del caso.

Riportata la calma, I carabinieri hanno quindi identificato la ragazza olandese, vittima di molestie, che ha riconosciuto il guardone. Lo stesso ha fatto un’altra ragazza che, però, non aveva denunciato l’episodio che l’aveva riguardata.

I carabinieri hanno quindi identificato due uomini di nazionalità olandese (V. M. W. e J. J. C. A. M.) che, nel tentativo di bloccare V. R. F., di fatto lo hanno aggredito cagionandogli delle lesioni, giudicate guaribili in un mese.

Vandali

I carabinieri di Lazise hanno denunciato in stato di libertà P. J., classe ‘2001, P.K. classe ‘2000 e P. R. classe’99, tutti e tre studenti di nazionalità olandese e in Italia per turismo, poiché ritenuti responsabili del reato di danneggiamento in concorso.

Nello specifico, alle ore 2 e 50, su richiesta della Centrale Operativa della Compagnia di Peschiera del Garda, una pattuglia del Comando Stazione di Lazise si è recata sulla S.R. 249, nei pressi del campeggio Eurocamping della frazione Pacengo di Lazise, poiché, poco prima, un automobilista aveva notato tre giovani sradicare alcuni cartelli stradali. Intervenuti sul posto, i militari hanno fermato tre sospetti, che sono stati riconosciuti dai testimoni, nonché ben visibili nelle telecamere. Il danno ammonta a 3.500 euro.