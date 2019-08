Venezia, stangata sugli abusivi del turismo: 15 mila euro di multa

Condividi

La Guardia di Finanza di Venezia, nell’ambito della sua azione di contrasto all’abusivismo nel settore delle guide turistiche e dei tour in barca per i canali, ha sanzionato nei giorni scorsi tre persone con multe dai 1000 ai 4000 euro, per esercizio dell’attività di guida turistica in mancanza di autorizzazione. In altri tre casi è stata contestata la mancata certificazione dei corrispettivi percepiti da parte di guide regolarmente abilitate e dotate di partita Iva.

Sono stati inoltre effettuati controlli ai cosiddetti “boat tour”, ossia a giri in barca a pagamento per i canali di Venezia, della durata di circa un’ora e talvolta accompagnati da aperitivo, offerti su siti internet specializzati ai turisti per lo più stranieri. In due casi è stato riscontrato che l’imbarcazione utilizzata per il “boat tour” era una semplice unità da diporto, utilizzabile solo per fini privati e non per giri turistici a pagamento. Ai responsabili è stata applicata una sanzione pecuniaria dell’importo minimo di 2775 euro ed è stata revocata la patente nautica.

