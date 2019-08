Venezia, appello Comune al governo: «Tetto su affitti turistici»

Condividi

Linkedin email

Il Comune di Venezia lancia un appello al governo per evitare uno spopolamento dei veneziani. Le case sono ormai un terzo degli alberghi e servirebbe una normativa nazionale per evitare che i residenti vengano penalizzati rispetto agli affitti turistici, cioè a breve termine.

«Pur nel rispetto della proprietà e della libertà di disporre dei propri beni, va introdotta una regolamentazione delle locazioni turistiche che deve venire dal Governo e dal Parlamento che hanno competenza in materia – spiega su Facebook l’assessore veneziano al Bilancio Michele Zuin -.Questo fenomeno provoca un’espulsione di residenza. Altri paesi l’hanno fatto (Spagna, Olanda, Francia, Inghilterra). In Italia abbiamo leggi vecchie e superate sulle locazioni che non tengono conto delle modifiche sociali che ci sono state. Queste competenze – conclude Zuin – non sono nella disponibilità del Comune». (t.d.b.)