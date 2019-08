Espulso a dicembre, beccato mentre si fa una passeggiata a Verona

Condividi

Nel pomeriggio di ieri, non è passato inosservato alla coppia di militari della Sezione Radiomobile un cittadino albanese di 31 anni che passeggiava con indifferenza in via Bassa a Verona. Con un rapido controllo, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, era stato espulso dall’Italia lo scorso 3 dicembre e non poteva rientrare nel nostro Paese prima di 5 anni.

Per questo motivo è stato fermato ed arrestato. Stamattina il giudice ha convalidato l’arresto e, in attesa della celebrazione del processo, che si terrà il 19 ottobre, gli è stato imposto il divieto di dimora a Verona.