Caccia al gatto incastrato nella bottiglia. «Non mangia e beve da giorni»

A Verona è corsa contro il tempo per salvare un gatto con la testa incastrata in una bottiglia. Il felino è da giorni che si aggira per la città, più precisamente nella zona dietro al teatro Camploy e lungo Santa Marta lato parco, e non si fa prendere. Respira a fatica e non riesce nè a mangiare nè a bere. In molti hanno tentato di aiutarlo ma senza riuscirci.

Su Facebook il gruppo “Animali persi e ritrovati a Verona e provincia” ha deciso di organizzare per questa sera una spedizione per catturare il gatto e liberarlo. I volontari avvisano che l’animale è randagio, corre e scappa con la forza della disperazione. Esce solo di notte o mattino presto e fugge ogni volta che incontra umani. Sedarlo non è un’opzione praticabile perchè, non mangiando da giorni, è molto debilitato.

«L’ultima volta è stato visto questa mattina alle 5. E’ ancora vivo per fortuna – fanno sapere i volontari -. Per prenderlo stasera arriveranno persone competenti e attrezzate. Inutile spaventarlo per niente. Serve essere coordinati, avere delle reti e sapere dove si muove. Chiediamo a chiunque abbia a cuore questo felino di non venire sul posto, troppa gente può essere controproducente».