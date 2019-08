Vicenza, Parco della Pace: al via i lavori

Condividi

Linkedin email

Si è tenuta questa mattina la consegna dei lavori per la realizzazione del Parco della Pace all’associazione temporanea d’impresa costituita da Euroambiente di Pistoia, capogruppo e mandati Società “Bettiol s.r.l.” di Bolzano, Società “I.T.A.F. srl”, di Pistoia, Società “Maroso Ivo Enzo srl di Marostica, Società “Peverelli s.r.l.” di Como. La direzione lavori è affidata all’architetto Gaetano Selleri della PAN Associati Srl. Con le firme di questa mattina il progetto comincia a prendere forma. Il sindaco di Vicenza Francesco Rucco l’ha definita «una giornata storica».

«Con la consegna del cantiere alle aziende cominciamo la riqualificazione di un’altra area degradata con i primi lavori che dureranno un anno» spiega Rucco. Rispetto al progetto originale saranno apportate varianti migliorative al parco che non potranno superare il 15% del valore dell’appalto. «Per i dettagli -, fa sapere il sindaco, – ci confronteremo anche con la commissione territorio del consiglio comunale ma ho già chiesto che possa essere individuata anche un’area da adibire come spazio per anziani con funzione sociale, i cosiddetti orti urbani».

In particolare, sarà accorpata l’area sportiva a nord con affidamento della gestione a una o due società sportive. Sarà riqualificato il campo da rugby con nuove tribune e parcheggi adeguati a servizio della struttura e verranno valutate altre proposte sportive e non. Sarà realizzato, quindi, un centro di eccellenza per la protezione civile che ospiterà il numero unico di emergenza 112 e fungerà da centro di coordinamento per il soccorso con gli uffici regionali, provinciali e comunali di protezione civile.

«La Regione – prosegue Rucco – sta studiando un progetto di legge per creare almeno quattro hub provinciali di protezione civile e uno di questi potrebbe essere qui a Vicenza, per cui potremmo presentare la nostra candidatura».

Le migliorie serviranno a rendere il parco non solo più fruibile dai cittadini, ma anche più sostenibile in termini di costi di gestione attraverso convenzioni con associazioni per la manutenzione e la sicurezza dell’area. Imponente la riqualificazione arborea del verde con la piantumazione di 1292 alberi sviluppati, 8245 alberi forestali e 62 mila specie erbacee. La realizzazione del Parco della Pace è stata aggiudicata per un importo lavori di 7 milioni e 250 mila euro, finanziati per 5 milioni e 100 mila euro dal Cipe e per il resto dal bando Periferie. ll costo totale dell’opera, comprensivo anche delle spese di progettazione, collaudo, sicurezza, Iva, è pari a 12 milioni e 300 mila euro, di cui 8 milioni e 600 mila euro finanziati dal Cipe e i rimanenti dal bando Periferie. (t.d.b.)

(Ph. Comune di Vicenza)