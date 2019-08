Maxi-rissa in centro: ferito un militare americano

Condividi

Maxi rissa ieri sera in piazzetta Palladio, nel centro storico di Vicenza. Presenti anche alcuni giovani militari americani. Poco dopo le 23, in centro storico una pattuglia allertata da un passante, si è diretta in piazzetta Palladio dove era in corso una rissa. Giunti sul posto, gli agenti hanno accertato la presenza di un assembramento di circa 70 persone di giovane età che si stavano azzuffando tra loro e che, all’arrivo delle pattuglie, si sono immediatamente dileguate.

Sul posto sono rimasti alcuni giovani americani, uno dei quali ha dichiarato di aver subìto il furto di un cellulare da parte di alcuni stranieri. Un 19enne del New Mexico, attualmente in forza presso la Caserma Ederle di Vicenza, in evidente stato di ubriachezza, ha dichiarato agli agenti di essere stato ferito alla mano sinistra a seguito di una colluttazione. Il giovane è stato medicato da alcuni operatori sanitari di un’ambulanza giunta poco dopo sul posto. Sul luogo sono intervenute anche due volanti della Questura, una dei Carabinieri, una pattuglia dei Carabinieri del Comando Setaf di Vicenza, una della Military Police e un’ambulanza.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Setaf, presso cui il derubato ha sporto denuncia. Al comando della polizia locale in contra’ Soccorso Soccorsetto è depositato un cellulare rinvenuto a terra dagli agenti durante l’intervento.

(Ph. Facebook – Sei di Vicenza se…ieri, oggi e domani)