Incidente sul lavoro ieri mattina a Villorba, in provincia di Treviso. Zoran Syjepanovic, operaio bosniaco di 43 anni, è rimasto schiacciato da un blocco di cemento mentre lavorava nel cantiere di una casa in ristrutturazione in via Tevere. Le sue condizioni sarebbero gravi. Sul posto i tecnici dello Spisal che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

(ph: shutterstock)