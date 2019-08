Tir si ribalta, code e caos in A22

Condividi

Incidente in A22 questa mattina quando, intorno alle 9:30, un tir si è ribaltato occupando entrambe le corsie. Il sinistro è avvenuto all’altezza del chilometro 234, a Nogarole Rocca, in provincia di Verona, poco distante dall’innesto con l’A4, in direzione Modena. L’autostrada è stata chiusa per permettere i soccorsi all’autista rimasto ferito. Si registrano code e caos.