Musica in Altopiano: arriva Alvaro Soler

Grande attesa per l’evento dell’estate dell’Altopiano. È infatti Alvaro Soler la star di “Asiago Live“, la manifestazione firmata da Due Punti Eventi in collaborazione con la Città di Asiago, in programma dal 9 al 14 agosto in Piazza Carli. In radio con il singolo, “La Libertad“, tratto dalla riedizione del suo ultimo album, “Mar de colores – Version extendida”, Alvaro Soler si esibirà venerdì 9 agosto (ore 21). Il brano “La Libertad” è solo l’ultimo tassello di un serie fortunata di successi: da El Mismo Sol nel 2015, l’artista non si è più fermato e ha pubblicato Sofia, Libre, Yo Contigo, Tù Conmigo. Infine, La Cintura, che ha dominato le radio italiane nel 2018.

La tappa del nuovo tour del celebre artista spagnolo sarà seguita da ricco calendario di eventi musicali destinati ad animare il cuore dell’estate, ovvero il party 90 Time dedicato alla musica degli anni novanta (10 agosto, ingresso gratuito), l’omaggio ad Ennio Morricone dell’Orchestra Ritmico Sinfonica del maestro Diego Basso (11 agosto), il tributo ai Coldplay di Liveplay (12 agosto, ingresso gratuito), il tributo a Vasco Rossi della Diapason Band (13 agosto, ingresso gratuito) e il live di Chernoband (14 agosto, ingresso gratuito).

Biglietti concerto Alvaro Soler – 9 agosto

Posto unico: 30,00 € + diritti di prevendita

Prevendite:

ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati

Ufficio Turistico di Asiago

Biglietteria di Piazza Carli in il giorno dell’evento

Biglietti concerto Omaggio a Morricone – 11 agosto

Poltronissima gold € 30 + diritti di prevendita

Poltronissima € 20 + diritti di prevendita

Posto unico in piedi € 12 + diritti di prevendita

Prevendite:

Ticketone e Vivaticket – on line e punti vendita

Ufficio Turistico di Asiago

Biglietteria di Piazza Carli in il giorno dell’evento

Informazioni:

Due Punti Eventi – via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445.360516 – *protected email*