Condividi

Linkedin email

Dalle 1, della notte scorsa, i vigili del fuoco sono impegnati in via Sperona a Casalserugo, Padova, per un incendio divampato in un deposito di fieno di un’azienda agricola.

I vigili del fuoco accorsi da Piove di Sacco, Padova e Abano con 5 automezzi e 14 operatori,sono riusciti a circoscrivere il rogo al solo deposito di circa 300 quintali di foraggio. Le operazioni di spegnimento e bonifica, alle 8 e 30 di oggi, giovedì, sono ancora in corso, come l’accertamento delle cause.