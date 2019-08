Cosa fare a Ferragosto a Verona

Condividi

DUBWISE FERRAGOSTO SPECIAL 2019

giovedì 15 agosto Bastione S.Francesco, Verona

Carichissimi di good vibes come ogni estate, torniamo al Bastione S.Francesco per aggiungere un po’ di bassi alla rassegna estiva del Kroen

Dubwise resident djs & friends ai comandi + Tiberias Towa Sound System in postazione = Party like there is no tomorrow

Ingresso a offerta libera (minimo consigliato 3€)

Baretto e cucina aperti dalle 19.30

Holiday Agriturismo Donigli

Nasce una nuova collaborazione con l’Agriturismo vegetariano Dongili che ci ospiterà nella sua bellissima corte e che per l’occasione avrà una nuova mente in cucina: Lucia Gaspari

Dalle 12:00

Cucina, vini, drinks e musica

I piatti

Menù Dongili

Ratatouille di verdure con crema di pomodoro fredda. Insalata di sorgo con zucchine e menta. Gelato di capra alle pesche e nepitella con crumble di sbrisolona.

Menù Luce

Caponata con ricotta al limone ed erbe. Grano saraceno, pesche, fagiolini e mandorle. Pavlova, panna e frutti di bosco.

I vini

Marcobarba con i suoi vini naturali

I cocktail

Archivio con i suoi drink prelibati

La musica

Spoon スプーン con Jennifer Manzo, Korney, ABLAKH

Info & prenotazioni:

Per mangiare e assicurarsi un posto a tavola è necessario prenotare con nominativo.

Il prezzo del singolo menù, comprensivo di un calice di vino o birra è di 20€.

Prenotazioni

Il pagamento avviene in loco, in caso di contrattempo vi preghiamo di disdire la vostra prenotazione.

Orari: dalle 12:00 alle 19:30

Non è obbligatorio mangiare per accedere all’evento.

Handmade in centro storico

Storie Creative – il Mercatino dell’Hand Made – Verona

Da giovedì 15 a domenica 18 agosto dalle 10.00 alle 22.00. Presso le Logge di Piazza dei Signori. Ingresso completamente gratuito.Orari dell’evento: tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.00. Un full immersion nel mondo della creatività. Un gruppo di designer hand made e non solo, trasformerà l’area attorno a Piazza dei Signori, in un luogo di proposte creative, una sorprendente ed originale mostra-mercato

Qui potrete troverete:

Home decore, accessori, abbigliamento, sculture in legno, monili, ceramiche, opere artistiche e molto altro!

Info, contatti e candidature artisti

*protected email*

Festa di Mezza Estate al Rifugio Dosso Alto (Località Conca dei Parpari)

14 15.30 Lite Orchestra

15.30- 17 Giudi & Quani

17- 18.30 The Matt project

18.30 Club Ambassador dj Set vinile

Menù esterno: Spiedo bresciano, carne mista di maiale e pollo dove la carne viene speziata e fatta cuocere per 12 ore allo spiedo e servita al piatto sfilata dallo spiedo con pane tostato, Gnocchetti al burro e Ricotta Affumicata, Birra, Coktails and more

Espositori: Lasko, Gazebo Tatto: ci sarà la possibilità di farsi fare dei tattoo dove il disegno verrà scelto tra quelli messi a disposizione del tatuatore.

Per qualsiasi info

0457835955

3925565928

Festa dei gnochi sbatui con la fioreta a Bosco Chiesanuova (clicca qui per leggere la ricetta)

09:00

Apertura Mercatini dell’Artigianato con il gruppo LA RINGAIA

11:30

Apertura stand gastronomici con GNOCHI SBATÙI e altre specialità locali

15:30

Pomeriggio in compagnia della musica dei VENETUM BRASS in concerto

18:30

Apertura stand gastronomici con GNOCHI SBATÙI e altre specialità locali

21:15

Grande festa con i GUASTAFESTIVAL in concerto

Fiera di San Rocco Albaredo d’Adige dal 16 al 20 agosto con grande spettacolo pirotecnico finale

Kroen Beach Bastione San Francesco

9 – 27 Agosto 2019

Bastione San Francesco | Verona

Potevamo stare buoni per un’estate intera? Probabilmente anche sì, e invece…Kroen Beach!

Ad agosto l’accolita del Colorificio si sposta al Bastione San Francesco, ospite di Legambiente: ogni sera squisitezze varie per cena, baretto con bibite freschissime e birrette che giassài, calcetto, ping pong, concertini e diggei set.

Parola d’ordine: Vasqueria 🍹

⛱ PROGRAMMA ⛱

ven 9 | Basura & All Nylon djset

sab 10 | Steel Wheels

dom 11 | Rocket Radio djs

gio 15 | Dubwise Ferragosto special

ven 16 | La Mischia pres Asino + Pluto

sab 17 | Spoon スプーン

dom 18 | Kroen Sound System

ven 23 | Dance Of Youth pres Alberto Almas

sab 24 | Step in the Arena pres Loud! ft DJ LUGI aka Boogie Lou

dom 25 | Dadar + Riot djset

lun 26 | Arena Beach: Modular & Dj Tamiso

mar 27 | Gran finale con Deerhoof + Futbolín

____________

• Evento promosso da Colorificio Kroen e Legambiente Verona

• Apertura cancelli e cucina ore 19.30

• Ingresso ad offerta libera, no tessere

Sagra di San Rocco di Castiglione dal 10 al 15 agosto

Verona Beer Garden alle Torricelle

Ferragosto a Villa Nichesola Colognola ai Colli

Bar aperto dalle 8 alle 24

Piscina aperta dalle 9 alle 21

(Ph. Facebook – Verona Beer Garden)