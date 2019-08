Auto travolge ciclista: morta sul colpo

Condividi

Ancora un ciclista vittima della strada. Suem 118 e carabinieri, sono intervenuti alle 7 di questa mattina, giovedì, in via Roma a Rosà, nel Basssanese, per l’investimento di una donna di 54 anni di Cassola: purtroppo, ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso della vittima.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava pedalando con un gruppo di amici, quando su di lei è piombata l’auto condotta da un cittadino albanese.

La strada è rimasta chiusa per un’ora per i rilievi in carico alla polizia locale con le conseguenti ripercussioni sul traffico.