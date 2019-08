Banche Venete: approvato il decreto sugli indennizzi ai risparmiatori

Condividi

Il parere sul decreto riguardante il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), la cui richiesta formale è giunta al Garante ieri dal Mef, è stato approvato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì a tempo di record dal Garante.

L’Autorità aveva fatto sapere sabato scorso di essere in attesa dello schema di decreto spiegando che, a quella data, era pervenuto informalmente il testo definitivo del decreto ma non la richiesta formale che sarebbe dovuta arrivare, appunto, ieri. Sempre sabato, il Garante aveva poi assicurato che si sarebbe pronunciato immediatamente dopo, (ben prima dei 45 giorni previsti dalla legge come termine per il rilascio dei pareri da parte del Garante). E così è stato visto che già ieri è arrivato il via libera.

Nelle scorse settimane il Garante e il Mef, a quanto apprende l’Adnkronos, hanno lavorato a stretto contatto sul testo del decreto al fine di redigere un documento che superasse i potenziali rilevi in materia di privacy da parte della stessa Autorità, accelerando così i tempi e rispettando, quindi, quelli stabiliti dal decreto dell’11 giugno scorso.

(Fonte AdnKronos)