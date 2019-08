Morì a 26 anni travolto da auto, dopo mesi strada messa in sicurezza

Condividi

Ci sono volute una richiesta danni presentata da Studio3A per conto dei familiari e una petizione popolare, ma ora finalmente gli enti preposti (il Comune di Venezia su autorizzazione di Veneto Strade) hanno messo in sicurezza l’intersezione tra via Padana e via dell’Avena, a Marghera, dove l’11 novembre 2018 ha perso la vita, a soli 26 anni, Alvise Donà (in foto): in questi primi giorni di agosto sono stati posizionati un semaforo a chiamata per l’attraversamento dei pedoni e il relativo segnale stradale, a cui seguiranno a breve l’attivazione del dispositivo e il “disegno” delle strisce sull’asfalto.

Alvise quella sera stava appunto attraversando la strada per raggiungere la fermata dell’autobus, quando è stato falciato da una Mercedes. In quel tratto il limite vigente è di 90 km/h: l’impatto è stato terribile e non gli ha lasciato scampo. La tragedia aveva riaperto le polemiche sull’estrema pericolosità e anche la contraddittorietà di quel tratto di viabilità. Via Padana infatti, sino ad un centinaio di metri a monte del punto d’urto, ha carattere di strada urbana con limite di velocità di 50 km/h. Successivamente, oltrepassato il cartello di “fine centro abitato” di Marghera, diviene una strada extraurbana a tutti gli effetti e soggetta, mancando una diversa segnalazione, a limite generico di categoria (90 km/h per le auto, appunto).

Non si contano gli incidenti, anche gravi e mortali come quello occorso al giovane veneziano, di cui è stata teatro quella intersezione, che è un passaggio obbligato per centinaia di pendolari dato che dalla parte opposta si trova la fermata Actv. Una situazione resa ancora più insidiosa dalla mancanza sul tratto stradale in questione, per ben più di centro metri, di attraversamenti pedonali segnalati, con la conseguenza che per i pedoni l’unica possibilità per raggiungere il margine opposto è quella di attraversare la carreggiata di corsa, quando non sopraggiungono veicoli, cercando anche di calcolare bene i tempi perché i mezzi in transito viaggiano assai “spediti”.

«Ringrazio tutti voi, a nome mio e dei miei genitori, per la solidarietà avuta nei nostri confronti e per non aver lasciato cadere la cosa nel vuoto – ha commentato la sorella del giovane defunto, Annalisa Donà -. Se quel semaforo fosse stato messo a tempo debito, viste tutte le segnalazioni fatte per la pericolosità di quella maledetta strada, mio fratello sarebbe ancora vivo».