Meteo, le previsioni per il weekend

Dopo i temporali dei giorni scorsi, arriva in Veneto l’allerta caldo africano. Vediamo che tempo dobbiamo aspettarci nel weekend. Venerdì 9 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso per probabili nubi basse al primo mattino in pianura e nelle valli e per attività cumuliforme durante le ore centrali specie in prossimità dei rilievi. Le precipitazioni saranno assenti mentre le temperature minime saranno senza variazioni di rilievo, le massime in contenuto aumento.

Sabato 10 agosto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso con qualche cumulo pomeridiano in prossimità dei rilievi. Le precipitazioni saranno assenti in pianura ed in prevalenza anche in montagna, dove non è escluso qualche rovescio al pomeriggio. Le temperature saranno in aumento, soprattutto le massime, con valori ben superiori alla media del periodo.

Domenica 11 agosto il cielo sarà sereno in pianura; sulle zone montane e pedemontane sereno o poco nuvoloso al mattino, parzialmente nuvoloso dalle ore centrali per attività cumuliforme pomeridiana più accentuata rispetto a sabato; non escluso qualche rovescio/temporale sui rilievi. Le temperature saranno in aumento le minime, in prevalente leggera diminuzione le massime, salvo sulla pianura nord-orientale, dove saranno in ulteriore rialzo.

Lunedì 12 agosto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso al mattino, maggiori annuvolamenti nella seconda parte della giornata per passaggi di nuvolosità medio-alta e per annuvolamenti cumuliformi sulle zone montane e pedemontane dove potranno verificarsi dei rovesci o temporali. Le temperature minime saranno senza notevoli variazioni o in leggero calo sulle zone montane, massime in prevalenza in aumento.