Lite per futili motivi, nigeriano lo colpisce in faccia con bottiglia rotta

B.R., 43 anni residente a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, si è presentato ieri sera dai carabinieri ricoperto di sangue. L’uomo aveva una profonda ferita in faccia, un taglio sulla guancia destra e sul setto nasale. Sotto choc, ha raccontato di essere stato aggredito poco prima in strada, precisamente in via Madonnetta, da un extracomunitario dopo una lite per futili motivi. Lui si era allontanato proprio per evitare che la situazione degenerasse ma l’aggressore l’ha inseguito e colpito al volto con una bottiglia rotta.

Mentre i militari identificavano B.P. 21 anni, cittadino nigeriano irregolare sul territorio nazionale, il ferito veniva accompagnato prima all’ospedale di Arzignano e poi in quello di Vicenza dove, oltre alla ferita, gli veniva riscontrata anche la frattura del setto nasale. Dopo i primi accertamenti che confermavano la versione dei fatti data dall’aggredito, i carabinieri hanno fermato il nigeriano ritenuto responsabile di lesioni personali gravissime e l’hanno accompagnato in carcere a Vicenza. Gli accertamenti sulla esatta dinamica dei fatti e la ricerca di testimoni ed ulteriori fonti di prova continuerà nella giornata.

Fonte: Adnkronos